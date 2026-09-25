Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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25.09.2026 20:00:09

Why Intel Stock Jumped This Week

Shares of Intel (NASDAQ: INTC) were rising this week, according to data from S&P Global Market Intelligence. The semiconductor maker is seeing rising enthusiasm due to the rapid proliferation of artificial intelligence (AI) agents that could require massive amounts of compute to run.

Intel stock climbed 14.3% this week and is now up over 250% in the past year. Here's why, and whether the stock might be a buy from here.

The talk of the town over the last week has been the release of Meta Platforms' AI agent, Muse. Muse can perform legitimate tasks for users, such as booking flights, saving money by canceling subscriptions, or making restaurant reservations. It has shot up the mobile app stores, garnering millions of downloads in just a few weeks since launch.

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