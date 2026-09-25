Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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25.09.2026 20:00:09
Why Intel Stock Jumped This Week
Shares of Intel (NASDAQ: INTC) were rising this week, according to data from S&P Global Market Intelligence. The semiconductor maker is seeing rising enthusiasm due to the rapid proliferation of artificial intelligence (AI) agents that could require massive amounts of compute to run.
Intel stock climbed 14.3% this week and is now up over 250% in the past year. Here's why, and whether the stock might be a buy from here.
The talk of the town over the last week has been the release of Meta Platforms' AI agent, Muse. Muse can perform legitimate tasks for users, such as booking flights, saving money by canceling subscriptions, or making restaurant reservations. It has shot up the mobile app stores, garnering millions of downloads in just a few weeks since launch.
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Nachrichten zu Intel Corp.
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25.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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25.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite mit Gewinnen (finanzen.at)
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25.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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25.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
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25.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
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25.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
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25.09.26
|Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
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25.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|41 080,00
|4,90%
|Intel Corp.
|107,94
|-3,35%
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