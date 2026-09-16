Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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16.09.2026 23:50:51
Why Intel Stock Jumped Today
Shares of Intel (NASDAQ: INTC) rose on Wednesday, following a Reuters report that the semiconductor giant is in talks with South Korean tech leader SK Hynix (NASDAQ: SKHY) to produce memory chips in the U.S.
A potential deal could provide a major boost to Intel's fledgling foundry efforts. The computer processor designer has been trying to win high-profile clients for its third-party manufacturing operations, which are a cornerstone of CEO Lip-Bu Tan's growth plan.
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Nachrichten zu Intel Corp.
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17.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
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17.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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17.09.26
|Donnerstagshandel in New York: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
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|Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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17.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
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17.09.26
|Börse New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
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|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
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17.09.26
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Analysen zu Intel Corp.
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