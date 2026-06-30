Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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30.06.2026 17:16:09

Why Intel Stock Just Popped

Intel (NASDAQ: INTC) stock jumped 4.2% through 11 a.m. ET on Tuesday after Wells Fargo analyst Aaron Rakers raised his price target on rival Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) stock to $615 per share this morning.Rakers didn't specifically mention Intel in the note, but what he did say seems to be getting investors more excited about the stock he didn't mention than the one he did. (AMD shares are up only 3.6%.)Image source: Intel.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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