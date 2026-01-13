Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
13.01.2026 17:23:19
Why Intel Stock Popped Today
Intel (NASDAQ: INTC) stock jumped 6.1% through 11:05 a.m. ET Tuesday after KeyBanc analyst John Vinh upgraded Intel to "overweight" and assigned the semiconductor stock a $60 price target.Intel costs less than $47 even after today's price surge -- implying there's another 28% potential profit remaining.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
