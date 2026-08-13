Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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13.08.2026 18:44:28
Why Intel Stock Popped Today
Intel (NASDAQ: INTC) stock jumped 4.6% through 12:30 p.m. ET Thursday. For this, you can thank the friendly bankers at Bank of America.In a note out this morning discussing the state of the semiconductor market, BofA analyst Vivek Arya revised his forecast for growth in server CPU sales. Intel's primary product is CPUs -- and that's why the stock is up today. Image source: Intel.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Intel Corp.
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|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
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13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
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13.08.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
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13.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 in der Gewinnzone (finanzen.at)
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12.08.26
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Analysen zu Intel Corp.
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