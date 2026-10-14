Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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14.10.2026 12:45:00
Why Is Everyone Talking About Nike Stock?
I think the primary reason everyone is talking about Nike (NYSE: NKE) stock is its sales decline.
*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 11, 2026. The video was published on Oct. 13, 2026.
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Nachrichten zu Nike Inc.
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16:01
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
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|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Nike Verkaufen
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|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
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