Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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03.09.2026 23:00:08
Why Is Oracle Stock Up Today?
Oracle Corp (NYSE: ORCL) finished up 5.7% on Thursday, Sept. 3, 2026, after a Governor of the U.S. Federal Reserve indicated he'd prefer to keep interest rates steady.The S&P 500 and Nasdaq Composite finished Thursday's trading up 1.1% and 1.4%, respectively.Federal Reserve Governor Christopher Waller told Reuters on Thursday that if the next inflation reading shows price increases moderating, he is "willing to support holding the policy rate at its current level." He said that he would prefer to "give disinflation a chance," rather than to raise rates too early. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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