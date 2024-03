Wiener Börse-Handel ATX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Am Donnerstag tendierte der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0,21 Prozent leichter bei 3 394,38 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 108,509 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,009 Prozent auf 3 401,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 401,67 Punkten am Vortag.

Bei 3 408,30 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 379,75 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 0,548 Prozent. Der ATX wurde vor einem Monat, am 14.02.2024, mit 3 366,27 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 14.12.2023, wurde der ATX auf 3 356,14 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 14.03.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 360,20 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,517 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 489,80 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell IMMOFINANZ (+ 1,84 Prozent auf 22,10 EUR), CA Immobilien (+ 0,81 Prozent auf 31,20 EUR), OMV (+ 0,75 Prozent auf 41,67 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,73 Prozent auf 111,00 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,71 Prozent auf 28,30 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Verbund (-1,63 Prozent auf 66,45 EUR), voestalpine (-0,94 Prozent auf 25,38 EUR), Wienerberger (-0,92 Prozent auf 32,34 EUR), EVN (-0,82 Prozent auf 24,20 EUR) und Andritz (-0,51 Prozent auf 58,60 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 496 266 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 23,329 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,54 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

