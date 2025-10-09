Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|
09.10.2025 07:30:38
Windanlagenbauer Nordex mit kräftigem Auftragsplus
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenhersteller Nordex hat im dritten Quartal ein deutliches Wachstum beim Auftragseingang verbucht. So kletterte das Neugeschäft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 26 Prozent auf 2,17 Gigawatt, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Im zweiten Quartal hatte Nordex 2,3 Gigawatt an neuen Aufträgen an Land gezogen. Das Preisumfeld blieb weiterhin stabil.
Der durchschnittliche Verkaufspreis in Euro pro Megawatt Leistung sei im dritten Quartal 2025 leicht auf 0,93 Millionen Euro je Megawatt im Vergleich zu 0,92 Millionen im Vorjahresquartal gestiegen, hieß es weiter. Der leichte Anstieg sei in erster Linie auf den Projektumfang und regionale Mixeffekte zurückzuführen.
Zwischen Juli und September 2025 bestellten Kunden den Angaben zufolge insgesamt 362 Windenergieanlagen für Projekte in 16 Ländern, wobei die meisten Projekte aus Europa, insbesondere aus Deutschland, sowie Nordamerika, hier vor allem aus Kanada, kamen.
"Nach einem starken Auftragseingang von über 2 Gigawatt in jeweils der ersten beiden Quartale dieses Jahres setzte sich die sehr erfreuliche Entwicklung auch im dritten Quartal fort", sagte Unternehmenschef José Luis Blanco laut Mitteilung. "Wir sind weiterhin sehr zuversichtlich, dass wir diesen positiven Trend auch im vierten Quartal fortsetzen können."/stk/mis
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|23,66
|-0,17%
