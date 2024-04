XETRA-Handel DAX am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone

Am Donnerstag gibt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,26 Prozent auf 17 724,07 Punkte nach. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,785 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,030 Prozent fester bei 17 775,41 Punkten, nach 17 770,02 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Donnerstag bei 17 716,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 839,55 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Minus von 1,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.03.2024, lag der DAX bei 17 932,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.01.2024, lag der DAX noch bei 16 567,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.04.2023, bewegte sich der DAX bei 15 882,67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,69 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 567,16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit RWE (+ 2,08 Prozent auf 32,36 EUR), Commerzbank (+ 1,76 Prozent auf 13,27 EUR), Continental (+ 1,49) Prozent auf 62,82 EUR), Henkel vz (+ 1,40 Prozent auf 72,18 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,10 Prozent auf 14,66 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Sartorius vz (-19,02 Prozent auf 267,00 EUR), Rheinmetall (-5,64 Prozent auf 501,80 EUR), Infineon (-3,51 Prozent auf 30,39 EUR), Heidelberg Materials (-2,21 Prozent auf 93,88 EUR) und Siemens Healthineers (-1,92 Prozent auf 51,08 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 803 296 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 198,872 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

