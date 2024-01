XETRA-Handel DAX fällt zum Handelsende zurück

Schlussendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 0,49 Prozent schwächer bei 16 622,22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,678 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 16 723,24 Zählern und damit 0,112 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (16 704,56 Punkte).

Das Tagestief des DAX betrug 16 609,22 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 736,16 Zähler.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 15.12.2023, wies der DAX einen Wert von 16 751,44 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, lag der DAX-Kurs bei 15 186,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, bei 15 086,52 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,877 Prozent ein. Bei 16 963,47 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 16 448,71 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Continental (+ 1,15 Prozent auf 73,64 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,92 Prozent auf 385,00 EUR), Commerzbank (+ 0,79) Prozent auf 11,44 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,78 Prozent auf 205,90 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,73 Prozent auf 22,67 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Fresenius SE (-3,34 Prozent auf 26,95 EUR), Beiersdorf (-2,82 Prozent auf 134,25 EUR), Zalando (-2,77 Prozent auf 17,74 EUR), Porsche (-2,60 Prozent auf 73,54 EUR) und Siemens Energy (-2,57 Prozent auf 12,13 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 375 535 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 169,443 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,70 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at