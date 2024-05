XETRA-Handel: LUS-DAX präsentiert sich fester

Der LUS-DAX wagt sich am Mittagnicht aus der Reserve.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,17 Prozent stärker bei 18 804,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 18 743,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 829,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 15.04.2024, den Wert von 17 881,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 15.02.2024, den Stand von 17 119,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 934,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 12,30 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 849,00 Punkte. 16 345,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Commerzbank (+ 5,48 Prozent auf 15,11 EUR), Merck (+ 3,92 Prozent auf 164,50 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,89 Prozent auf 28,86 EUR), Siemens Energy (+ 2,07 Prozent auf 24,64 EUR) und Continental (+ 1,45 Prozent auf 63,00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Beiersdorf (-1,45 Prozent auf 142,95 EUR), Zalando (-1,14 Prozent auf 24,37 EUR), Daimler Truck (-1,08 Prozent auf 41,14 EUR), Allianz (-1,06 Prozent auf 262,60 EUR) und Brenntag SE (-0,87 Prozent auf 70,82 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 994 951 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 206,225 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,05 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,45 Prozent.

Redaktion finanzen.at