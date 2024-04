XETRA-Handel LUS-DAX verliert zum Handelsende

Der LUS-DAX zeigte sich zum Handelsschluss in Rot.

Am Freitag tendierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,62 Prozent leichter bei 17 931,00 Punkten.

Bei 17 852,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 161,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 12.03.2024, bei 17 988,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 12.01.2024, einen Stand von 16 701,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.04.2023, stand der LUS-DAX noch bei 15 679,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 7,09 Prozent aufwärts. Bei 18 633,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell RWE (+ 3,67 Prozent auf 32,49 EUR), Rheinmetall (+ 1,95 Prozent auf 543,20 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,64 Prozent auf 217,20 EUR), Deutsche Bank (+ 1,38 Prozent auf 14,79 EUR) und EON SE (+ 1,30 Prozent auf 12,46 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Sartorius vz (-3,07 Prozent auf 334,90 EUR), Porsche (-2,52 Prozent auf 92,84 EUR), Infineon (-2,26 Prozent auf 32,06 EUR), BMW (-2,14 Prozent auf 109,50 EUR) und adidas (-1,70 Prozent auf 196,40 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 14 505 461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 199,946 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

