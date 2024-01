XETRA-Handel: MDAX am Montagnachmittag im Plus

Am Montag tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,24 Prozent fester bei 26 119,65 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 246,072 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,042 Prozent auf 26 046,86 Punkte an der Kurstafel, nach 26 057,68 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 157,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 712,95 Punkten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 08.12.2023, wies der MDAX 26 691,29 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der MDAX mit 25 403,14 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, wies der MDAX einen Wert von 26 970,10 Punkten auf.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 5,21 Prozent auf 98,52 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,81 Prozent auf 140,85 EUR), RTL (+ 2,23 Prozent auf 36,70 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,18 Prozent auf 107,70 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,80 Prozent auf 102,00 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Delivery Hero (-3,21 Prozent auf 23,41 EUR), SMA Solar (-2,29 Prozent auf 55,35 EUR), Aurubis (-2,17 Prozent auf 69,28 EUR), LANXESS (-1,91 Prozent auf 26,65 EUR) und CTS Eventim (-1,89 Prozent auf 59,75 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 200 752 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 16,695 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,25 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at