XETRA-Handel MDAX beginnt Freitagshandel im Minus

Der MDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am fünften Tag der Woche in die Verlustzone.

Am Freitag verliert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,77 Prozent auf 25 907,15 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 247,290 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,414 Prozent schwächer bei 26 001,25 Punkten, nach 26 109,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 904,44 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 001,25 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 4,72 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.12.2023, wies der MDAX einen Wert von 26 491,45 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 05.10.2023, einen Stand von 25 172,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.01.2023, wies der MDAX einen Wert von 26 672,14 Punkten auf.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,40 Prozent auf 132,40 EUR), EVOTEC SE (+ 1,49 Prozent auf 17,76 EUR), HENSOLDT (+ 0,31 Prozent auf 25,84 EUR), TAG Immobilien (+ 0,16 Prozent auf 12,56 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 0,05 Prozent auf 104,80 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil SMA Solar (-2,72 Prozent auf 55,45 EUR), Delivery Hero (-2,14 Prozent auf 23,59 EUR), Gerresheimer (-1,80 Prozent auf 87,20 EUR), KION GROUP (-1,54 Prozent auf 36,48 EUR) und HelloFresh (-1,53 Prozent auf 13,17 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 422 659 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,475 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at