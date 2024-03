XETRA-Handel: nachmittags Gewinne im LUS-DAX

Am Donnerstag tendiert der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 0,60 Prozent stärker bei 17 828,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 836,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 616,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 07.02.2024, einen Wert von 16 943,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 07.12.2023, den Stand von 16 640,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.03.2023, lag der LUS-DAX bei 15 533,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 6,47 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,57 Prozent auf 26,66 EUR), Symrise (+ 2,58 Prozent auf 105,55 EUR), Fresenius SE (+ 2,16 Prozent auf 25,57 EUR), RWE (+ 2,05 Prozent auf 32,39 EUR) und Commerzbank (+ 2,01 Prozent auf 10,92 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Brenntag SE (-4,26 Prozent auf 81,78 EUR), Continental (-2,61 Prozent auf 70,92 EUR), Bayer (-1,80 Prozent auf 26,17 EUR), Porsche Automobil vz (-1,36 Prozent auf 46,99 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,92 Prozent auf 72,18 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 769 012 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 202,490 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,91 erwartet. Mit 7,74 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

