XETRA-Handel: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,48 Prozent stärker bei 3 439,16 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 516,026 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,093 Prozent auf 3 425,95 Punkte an der Kurstafel, nach 3 422,77 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 446,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 425,95 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1,04 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 334,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.02.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 386,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 234,14 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,45 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 4,71 Prozent auf 52,20 EUR), CANCOM SE (+ 3,10 Prozent auf 32,56 EUR), AIXTRON SE (+ 2,70 Prozent auf 23,22 EUR), Siltronic (+ 2,62 Prozent auf 74,30 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 1,76 Prozent auf 45,04 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen SMA Solar (-2,20 Prozent auf 49,00 EUR), Nordex (-1,92 Prozent auf 14,83 EUR), CompuGroup Medical SE (-0,64 Prozent auf 28,06 EUR), Siemens Healthineers (-0,53 Prozent auf 52,80 EUR) und freenet (-0,50 Prozent auf 23,88 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 953 530 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 206,225 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX weist die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,68 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at