XETRA-Handel: So performt der DAX am Montagnachmittag

Der DAX verbucht am Montag Zuwächse.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,62 Prozent fester bei 18 466,82 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,750 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der DAX 2,37 Prozent tiefer bei 17 740,63 Punkten, nach 18 171,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 468,60 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 740,63 Zählern.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 163,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2024, wies der DAX einen Wert von 17 860,80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, lag der DAX bei 16 177,22 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,12 Prozent. 18 892,92 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Infineon (+ 4,21 Prozent auf 34,50 EUR), Bayer (+ 3,58 Prozent auf 27,20 EUR), Deutsche Bank (+ 2,89 Prozent auf 15,44 EUR), Siemens Energy (+ 2,67 Prozent auf 26,11 EUR) und QIAGEN (+ 2,63 Prozent auf 38,61 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Sartorius vz (-1,39 Prozent auf 206,20 EUR), MTU Aero Engines (-0,40 Prozent auf 246,80 EUR), Merck (-0,37 Prozent auf 149,05 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,37 Prozent auf 53,78 EUR) und Henkel vz (+ 0,46 Prozent auf 82,92 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 461 345 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 211,851 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,67 erwartet. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at