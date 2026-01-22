Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|XETRA-Handel im Blick
|
22.01.2026 12:26:54
XETRA-Handel: TecDAX in Grün
Am Donnerstag steigt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 2,07 Prozent auf 3 716,82 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 553,903 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,887 Prozent auf 3 673,80 Punkte an der Kurstafel, nach 3 641,50 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 721,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 672,55 Einheiten.
So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0,276 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.12.2025, lag der TecDAX bei 3 592,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, notierte der TecDAX bei 3 750,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 663,55 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,55 Prozent aufwärts. 3 858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 592,26 Zählern registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 8,91 Prozent auf 37,16 EUR), IONOS (+ 7,02 Prozent auf 28,95 EUR), United Internet (+ 6,56 Prozent auf 27,94 EUR), Nagarro SE (+ 6,23 Prozent auf 69,10 EUR) und CANCOM SE (+ 5,71 Prozent auf 28,70 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Carl Zeiss Meditec (-13,98 Prozent auf 30,28 EUR), HENSOLDT (-2,13 Prozent auf 85,20 EUR), SAP SE (-0,89 Prozent auf 189,34 EUR), Drägerwerk (-0,81 Prozent auf 85,70 EUR) und Eckert Ziegler (-0,39 Prozent auf 15,43 EUR).
Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 138 481 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 220,886 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick
Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,33 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Analysen zu Eckert & Ziegler
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
