Eckert & Ziegler Aktie

Eckert & Ziegler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
XETRA-Handel im Blick 22.01.2026 12:26:54

XETRA-Handel: TecDAX in Grün

XETRA-Handel: TecDAX in Grün

TecDAX-Handel am Donnerstag.

Am Donnerstag steigt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 2,07 Prozent auf 3 716,82 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 553,903 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,887 Prozent auf 3 673,80 Punkte an der Kurstafel, nach 3 641,50 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 721,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 672,55 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0,276 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.12.2025, lag der TecDAX bei 3 592,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, notierte der TecDAX bei 3 750,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 663,55 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,55 Prozent aufwärts. 3 858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 592,26 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 8,91 Prozent auf 37,16 EUR), IONOS (+ 7,02 Prozent auf 28,95 EUR), United Internet (+ 6,56 Prozent auf 27,94 EUR), Nagarro SE (+ 6,23 Prozent auf 69,10 EUR) und CANCOM SE (+ 5,71 Prozent auf 28,70 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Carl Zeiss Meditec (-13,98 Prozent auf 30,28 EUR), HENSOLDT (-2,13 Prozent auf 85,20 EUR), SAP SE (-0,89 Prozent auf 189,34 EUR), Drägerwerk (-0,81 Prozent auf 85,70 EUR) und Eckert Ziegler (-0,39 Prozent auf 15,43 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 138 481 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 220,886 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,33 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Eckert & Ziegler

mehr Nachrichten

Analysen zu Eckert & Ziegler

mehr Analysen
17.11.25 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.25 Eckert & Ziegler Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.09.25 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.25 Eckert & Ziegler Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CANCOM SE 28,70 -0,17% CANCOM SE
Carl Zeiss Meditec AG 29,52 0,34% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 26,95 -0,15% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 85,30 0,24% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Eckert & Ziegler 16,11 0,25% Eckert & Ziegler
freenet AG 29,56 -0,07% freenet AG
HENSOLDT 81,10 -2,05% HENSOLDT
IONOS 28,40 0,53% IONOS
Nagarro SE 69,30 0,00% Nagarro SE
SAP SE 192,12 -0,18% SAP SE
Siemens Healthineers AG 44,21 0,39% Siemens Healthineers AG
SMA Solar AG 37,98 1,50% SMA Solar AG
TeamViewer 5,86 0,69% TeamViewer
United Internet AG 28,26 0,14% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 704,99 1,74%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen