XETRA-Handel: TecDAX letztendlich freundlich

Am Abend zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Letztendlich verbuchte der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 3 334,47 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 512,985 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,010 Prozent stärker bei 3 323,06 Punkten, nach 3 322,72 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 347,40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 322,96 Einheiten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, notierte der TecDAX bei 3 431,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, notierte der TecDAX bei 3 383,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, den Wert von 3 272,07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 0,297 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 5,76 Prozent auf 62,40 EUR), QIAGEN (+ 1,73 Prozent auf 41,11 EUR), JENOPTIK (+ 1,45 Prozent auf 27,94 EUR), United Internet (+ 1,31 Prozent auf 20,16 EUR) und Sartorius vz (+ 1,25 Prozent auf 243,90 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-1,92 Prozent auf 44,04 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,97 Prozent auf 66,40 EUR), EVOTEC SE (-0,86 Prozent auf 7,54 EUR), AIXTRON SE (-0,73 Prozent auf 20,43 EUR) und CompuGroup Medical SE (-0,73 Prozent auf 24,54 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 485 263 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 204,008 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,84 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

