XETRA-Handel TecDAX nachmittags in Rot

Der TecDAX sinkt am Mittwochnachmittag.

Um 15:42 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,47 Prozent tiefer bei 3 261,38 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 479,050 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,075 Prozent auf 3 279,16 Punkte an der Kurstafel, nach 3 276,70 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3 284,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 255,19 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 0,973 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, bei 3 251,07 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 10.10.2023, einen Wert von 3 043,73 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.01.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 092,70 Punkten gehandelt.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell MorphoSys (+ 4,79 Prozent auf 35,00 EUR), ATOSS Software (+ 2,42 Prozent auf 212,00 EUR), Nordex (+ 1,48 Prozent auf 10,02 EUR), SAP SE (+ 1,46 Prozent auf 141,32 EUR) und HENSOLDT (+ 0,95 Prozent auf 25,48 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen EVOTEC SE (-3,82 Prozent auf 17,50 EUR), Siltronic (-2,54 Prozent auf 90,10 EUR), Infineon (-2,16 Prozent auf 34,44 EUR), Sartorius vz (-1,92 Prozent auf 317,50 EUR) und QIAGEN (-1,82 Prozent auf 40,93 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. 2 787 127 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 162,331 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie mit 10,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

