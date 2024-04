XETRA-SCHLUSS/Gewinnmitnahmen nach Rally - Evotec brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit kleineren Abgaben geschlossen. Der DAX verlor nach der Rally am Vortag 0,3 Prozent auf 18.089 Punkte. Ein besser als erwartet ausgefallener Ifo-Geschäftsklimaindex spielte keine große Rolle. Der Index stieg im April erneut. "Die Aussichten in der deutschen Wirtschaft hellen sich deutlich auf. Der dritte Anstieg in Folge des wichtigsten deutschen Konjunkturindikators kam zwar nicht überraschend, aber umso erfreulicher war die Höhe des Anstiegs", kommentierte die DWS. Im Blick stand die zunehmend an Fahrt aufnehmende Berichtssaison.

Evotec-Neustart geplatzt

Ein Kursdesaster erlebte die Evotec-Aktie, die um 32 Prozent abstürzte. Die Geschäftszahlen des im MDAX notierten Biotechnikunternehmens verfehlten die Erwartungen, dazu strukturiert sich Evotec um und will sich erst mit Vorlage der Halbjahreszahlen zum weiteren Ausblick äußern. Das sorgte für starke Verunsicherung. Daran konnte auch die Bestellung eines neuen CEO, Christian Wojczewski, nichts ändern. Der langjährige Chef Werner Lanthaler war Anfang des Jahres überraschend zurückgetreten. Damals war herausgekommen, dass der Manager Meldungspflichten für Aktientransaktionen nicht nachgekommen war, worauf der Kurs der Aktie massiv nachgegeben hatte.

Die Deutsche Börse legte gute Quartalszahlen vor, der Kurs fiel dennoch mit Gewinnmitnahmen um 4 Prozent zurück. Belastend könnte auch gewirkt haben, dass das 300 Millionen Euro schwere Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen wurde. Während die Nettoerlöse den Erwartungen entsprächen, seien die Ergebnisse besser als erwartet ausgefallen. Auch seien die operativen Kosten weniger stark gestiegen als prognostiziert, hieß es.

Dank guter Vorgaben von Texas Instruments und ASM International lagen Chipwerte gut im Markt. Im DAX gewannen Infineon 5,5 Prozent. Aixtron legten um 0,8 Prozent zu. Für Elmos ging es um 6,5 Prozent nach oben.

Beiersdorf startet Aktienrückkaufprogramm

Der Start des Aktienrückkaufprogramms am heutigen Mittwoch rückte Beiersdorf in den Blick. Der Konzern will bis spätestens zum 2. Dezember Aktien für bis zu 500 Millionen Euro zurückkaufen. Beiersdorf legten 0,7 Prozent zu. Die Cherry SE nimmt in ihrem Jahresabschluss 2023 bilanzielle Wertberichtigungen von Vermögensgegenständen vor und verschiebt die Veröffentlichung des Geschäftsberichts auf den 22. Mai - die Aktie verlor 3,3 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.088,70 -0,3% +7,89%

DAX-Future 18.265,00 -0,4% +6,17%

XDAX 18.066,52 -0,5% +7,74%

MDAX 26.347,12 -1,0% -2,91%

TecDAX 3.300,42 +0,4% -1,11%

SDAX 14.212,85 -0,3% +1,81%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 130,17 -79

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 15 25 0 3.961,9 75,7 69,7

MDAX 18 30 2 620,8 42,4 26,0

TecDAX 14 14 1 1.354,6 48,1 22,2

SDAX 24 42 4 76,4 5,8 6,0

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/err

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2024 11:52 ET (15:52 GMT)