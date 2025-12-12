Beiersdorf Aktie

Beiersdorf

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

Aktie bewertet 12.12.2025 17:04:46

Analyse: DZ BANK bewertet Beiersdorf-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse

Analyse: DZ BANK bewertet Beiersdorf-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse

DZ BANK hat eine sorgfältige Analyse der Beiersdorf-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf von 133 auf 125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Thomas Maul rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer Wachstumsbeschleunigung der Kernmarke Nivea im Schlussquartal. Die eingeleiteten Maßnahmen zur Erhöhung der Marketingeffizienz, das optimierte "China-Portfolio" und eine sorgsame Preispolitik ließen bei Nivea auch 2026 eine Wachstumsbeschleunigung erwarten. Den Bewertungsabschlag der Beiersdorf-Aktie im Vergleich zu L'Oréal stuft er als zu hoch ein.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Beiersdorf-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 93,08 EUR nach. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 68 096 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2025 ging es für die Aktie um 24,3 Prozent abwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com,Beiersdorf

