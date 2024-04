Zurückhaltung in London: FTSE 100 sackt ab

Der FTSE 100 gibt im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,27 Prozent auf 7 913,96 Punkte nach. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,522 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 7 935,09 Punkte an der Kurstafel, nach 7 935,09 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 7 882,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 935,09 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der FTSE 100 bereits um 0,486 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, notierte der FTSE 100 bei 7 682,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.01.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 682,33 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 03.04.2023, den Wert von 7 673,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 2,49 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 015,63 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 2,49 Prozent auf 5,18 GBP), NatWest Group (+ 1,83 Prozent auf 2,72 GBP), Standard Chartered (+ 1,74 Prozent auf 6,90 GBP), Marks Spencer (+ 1,53 Prozent auf 2,66 GBP) und Barclays (+ 1,50 Prozent auf 1,87 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen BT Group (-4,46 Prozent auf 1,05 GBP), RS Group (-2,81 Prozent auf 6,91 GBP), Prudential (-2,70 Prozent auf 7,20 GBP), Admiral Group (-2,02 Prozent auf 27,22 GBP) und Smiths (-1,99 Prozent auf 16,24 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 47 610 169 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 196,655 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at