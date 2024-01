Zurückhaltung in Wien: ATX Prime nachmittags im Minus

Der ATX Prime verbucht am Nachmittag Verluste.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,64 Prozent schwächer bei 1 712,59 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,019 Prozent auf 1 724,00 Punkte an der Kurstafel, nach 1 723,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 711,67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 731,58 Punkten.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, den Stand von 1 662,45 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 02.10.2023, mit 1 579,44 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2023, stand der ATX Prime bei 1 583,70 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 3,14 Prozent auf 3,62 EUR), Semperit (+ 2,97 Prozent auf 14,58 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,87 Prozent auf 6,46 EUR), UBM Development (+ 2,84 Prozent auf 21,70 EUR) und S IMMO (+ 2,08 Prozent auf 12,76 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil AT S (AT&S) (-3,27 Prozent auf 25,44 EUR), Rosenbauer (-2,78 Prozent auf 28,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,69 Prozent auf 123,20 EUR), Andritz (-2,39 Prozent auf 55,05 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,15 Prozent auf 43,25 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 173 244 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 29,200 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Die Kapsch TrafficCom-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 10,54 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Semperit-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at