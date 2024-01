Zurückhaltung in Zürich: SMI beendet die Freitagssitzung im Minus

Am Freitag notierte der SMI via SIX schlussendlich 0,32 Prozent leichter bei 11 150,52 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,268 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,459 Prozent höher bei 11 237,26 Punkten, nach 11 185,88 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 11 253,56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 11 129,57 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,788 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.12.2023, erreichte der SMI einen Stand von 11 146,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.10.2023, bewegte sich der SMI bei 10 448,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.01.2023, erreichte der SMI einen Wert von 11 258,97 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,177 Prozent. Bei 11 309,94 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 088,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Zurich Insurance (+ 0,93 Prozent auf 434,20 CHF), Swisscom (+ 0,91 Prozent auf 511,00 CHF), Swiss Re (+ 0,83 Prozent auf 97,76 CHF), Novartis (+ 0,73 Prozent auf 93,80 CHF) und Logitech (+ 0,59 Prozent auf 82,08 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,66 Prozent auf 35,28 CHF), Kühne + Nagel International (-2,21 Prozent auf 287,00 CHF), UBS (-1,96 Prozent auf 24,98 CHF), Sonova (-1,04 Prozent auf 275,50 CHF) und Roche (-0,75 Prozent auf 244,10 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 8 705 524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 269,031 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

