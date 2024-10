Zurückhaltung in Zürich: SMI verbucht am Nachmittag Verluste

Der SMI zeigt sich am Dienstag schwächer.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,36 Prozent schwächer bei 12 125,64 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,444 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,243 Prozent auf 12 198,41 Punkte an der Kurstafel, nach 12 168,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 12 232,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 12 122,68 Punkten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, den Stand von 12 436,59 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 01.07.2024, einen Wert von 12 049,61 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 10 963,50 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 8,55 Prozent nach oben. Bei 12 483,57 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Partners Group (+ 0,98 Prozent auf 1 282,50 CHF), Lonza (+ 0,67 Prozent auf 538,20 CHF), UBS (+ 0,42 Prozent auf 26,17 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,41 Prozent auf 49,19 CHF) und Swisscom (+ 0,27 Prozent auf 554,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Logitech (-1,77 Prozent auf 74,22 CHF), Roche (-1,74 Prozent auf 265,90 CHF), Kühne + Nagel International (-1,43 Prozent auf 227,50 CHF), Richemont (-1,27 Prozent auf 132,10 CHF) und Swiss Re (-0,86 Prozent auf 115,70 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 710 632 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI mit 232,202 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

