Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start zu

Der LUS-DAX hält am Mittwoch an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:27 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,38 Prozent fester bei 16 890,50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 16 891,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 827,00 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 16 701,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 14.11.2023, bei 15 631,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.02.2023, lag der LUS-DAX noch bei 15 456,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,875 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 17 060,00 Punkten. 16 345,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Fresenius SE (+ 2,12 Prozent auf 26,01 EUR), BASF (+ 1,18 Prozent auf 45,59 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,88 Prozent auf 219,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,55 Prozent auf 83,72 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,51 Prozent auf 11,94 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Sartorius vz (-0,94 Prozent auf 326,80 EUR), Continental (-0,89 Prozent auf 75,76 EUR), QIAGEN (-0,79 Prozent auf 39,80 EUR), Merck (-0,69 Prozent auf 150,30 EUR) und Porsche (-0,62 Prozent auf 80,14 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 426 515 Aktien gehandelt. Mit 196,229 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Unter den LUS-DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,72 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

