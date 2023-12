Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwoch.

Am Mittwoch geht es im LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA um 0,03 Prozent auf 16 813,00 Punkte nach oben.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 827,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 777,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.11.2023, bei 15 368,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.09.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 642,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 13.12.2022, einen Stand von 14 468,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 19,61 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit BASF (+ 3,16 Prozent auf 47,03 EUR), Sartorius vz (+ 1,38 Prozent auf 322,80 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,19 Prozent auf 186,40 EUR), Symrise (+ 1,18 Prozent auf 106,75 EUR) und Continental (+ 1,11 Prozent auf 72,88 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Bayer (-1,18 Prozent auf 30,97 EUR), Deutsche Telekom (-0,83 Prozent auf 22,59 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,81 Prozent auf 62,21 EUR), BMW (-0,59 Prozent auf 100,34 EUR) und Deutsche Börse (-0,30 Prozent auf 180,85 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 553 827 Aktien gehandelt. Mit 172,344 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

