Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester

So bewegt sich der LUS-DAX morgens.

Am Donnerstag springt der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA um 0,35 Prozent auf 17 640,50 Punkte an.

Bei 17 645,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 597,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX bewegte sich am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, bei 16 993,00 Punkten. Am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 16 181,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX notierte am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, bei 15 357,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 5,35 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 17 645,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern markiert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Covestro (+ 1,56 Prozent auf 50,20 EUR), Siemens Energy (+ 0,93 Prozent auf 14,06 EUR), Zalando (+ 0,87 Prozent auf 19,61 EUR), Siemens (+ 0,82 Prozent auf 181,34 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,82 Prozent auf 25,82 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Beiersdorf (-4,14 Prozent auf 132,00 EUR), Bayer (-0,84 Prozent auf 28,32 EUR), Fresenius SE (-0,54 Prozent auf 25,85 EUR), Infineon (-0,39 Prozent auf 33,04 EUR) und Commerzbank (-0,37 Prozent auf 10,83 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 363 957 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 204,464 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

2024 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,08 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at