Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert mittags

Der MDAX steigt am Mittag.

Um 12:10 Uhr legt der MDAX im XETRA-Handel um 0,74 Prozent auf 26 440,89 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 249,046 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,240 Prozent auf 26 310,77 Punkte an der Kurstafel, nach 26 247,69 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 490,98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 301,55 Einheiten.

MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 1,51 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 11.12.2023, mit 26 622,25 Punkten bewertet. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 11.10.2023, bei 25 461,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.01.2023, notierte der MDAX bei 27 777,54 Punkten.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit RATIONAL (+ 6,92 Prozent auf 711,00 EUR), Delivery Hero (+ 3,53 Prozent auf 24,33 EUR), SMA Solar (+ 2,96 Prozent auf 55,65 EUR), Nordex (+ 2,59 Prozent auf 10,32 EUR) und TAG Immobilien (+ 2,42 Prozent auf 13,14 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,98 Prozent auf 125,40 EUR), Fraport (-1,48 Prozent auf 54,66 EUR), EVOTEC SE (-1,17 Prozent auf 17,28 EUR), AIXTRON SE (-0,72 Prozent auf 32,92 EUR) und RTL (-0,66 Prozent auf 36,04 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 408 938 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 16,914 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at