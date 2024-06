Zuversicht in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Nachmittag

Kaum bewegt zeigt sich der LUS-DAX am Montag.

Am Montag springt der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA um 0,09 Prozent auf 18 057,00 Punkte an.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 17 968,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18 148,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 17.05.2024, bei 18 724,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 17 995,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, stand der LUS-DAX bei 16 341,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,84 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 18 888,50 Punkte. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Börse (+ 2,44 Prozent auf 186,70 EUR), Zalando (+ 2,26 Prozent auf 22,65 EUR), Deutsche Bank (+ 1,58 Prozent auf 14,64 EUR), Siemens (+ 1,44 Prozent auf 168,12 EUR) und Continental (+ 1,42 Prozent auf 55,78 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Bayer (-3,14 Prozent auf 26,22 EUR), adidas (-3,07 Prozent auf 218,00 EUR), Sartorius vz (-2,04 Prozent auf 240,70 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,00 Prozent auf 26,44 EUR) und Siemens Healthineers (-1,64 Prozent auf 52,76 EUR) unter Druck.

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 232 279 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 204,008 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 8,54 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at