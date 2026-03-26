AIXTRON Aktie

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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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26.03.2026 12:47:20

AIXTRON SE Equal-weight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Aixtron von 25 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Das Wachstum von KI-Rechenzentren lege einen neuen Engpass offen, schrieb Nigel van Putten in einer am Donnerstag vorliegenden Technologie-Branchenstudie. Optische Technologien trieben seiner Ansicht nach einen mehrjährigen Wachstumszyklus voran. Bei Aixtron erhöhte er vor diesem Hintergrund seine Schätzungen. Für 2027 sieht er ein robustes Wachstum des Chipausrüsters, aber darüber hinaus aber eine weniger sichere Nachhaltigkeit./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 04:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Equal-weight
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Morgan Stanley 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Equal-weight 		Kurs*:
35,58 € 		Abst. Kursziel*:
-1,63%
Rating update:
Equal-weight 		Kurs aktuell:
35,63 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,77%
Analyst Name::
Nigel van Putten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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