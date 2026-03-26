NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Aixtron von 25 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Das Wachstum von KI-Rechenzentren lege einen neuen Engpass offen, schrieb Nigel van Putten in einer am Donnerstag vorliegenden Technologie-Branchenstudie. Optische Technologien trieben seiner Ansicht nach einen mehrjährigen Wachstumszyklus voran. Bei Aixtron erhöhte er vor diesem Hintergrund seine Schätzungen. Für 2027 sieht er ein robustes Wachstum des Chipausrüsters, aber darüber hinaus aber eine weniger sichere Nachhaltigkeit./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 04:00 / GMT

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