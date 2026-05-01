FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 41 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die finalen Zahlen des Halbleiterindustrie-Zulieferers für das erste Quartal hätten sich nicht großartig von den vorläufigen Eckdaten unterschieden, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate signalisierten eine volle Kapazitätsauslastung, sodass eine weitere Anhebung der Jahresziele unwahrscheinlich sei./rob/edh/men



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:55 / CET



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