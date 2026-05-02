AIXTRON Aktie
|46,73EUR
|2,12EUR
|4,75%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Auftragseingang im Bereich Optoelektronik sei das Highlight, schrieb Om Bakhda am Donnerstag nach endgültigen Zahlen. Das Umsatzziel für das zweite Quartal liege etwa im Rahmen der Erwartungen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45,94 €
|
Abst. Kursziel*:
-23,81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46,73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-25,10%
|
Analyst Name::
Om Bakhda
|
KGV*:
-
Analysen zu AIXTRON SE
|01.05.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
