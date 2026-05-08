arGEN-X Aktie

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WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

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08.05.2026 12:40:51

arGEN-X Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für das Papier von Argenx von 844 auf 906 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Umsatzsprung des Biotechunternehmens sei keine Überraschung, schrieb Elmar Kraus am Freitag in einer Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Der Pipelineausbau schreite voran./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 11:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Kaufen
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
670,00 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
671,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Elmar Kraus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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