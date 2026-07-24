arGEN-X Aktie

817,00EUR 2,20EUR 0,27%
arGEN-X für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.07.2026 11:29:20

arGEN-X Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx auf "Buy" mit einem Kursziel von 900 Euro belassen. Mit den Zahlen zum zweiten Quartal sei das Biotech-Unternehmen nach einem trägeren ersten Jahresviertel zu alter Form zurückgekehrt, lobte Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
900,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
815,60 € 		Abst. Kursziel*:
10,35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
817,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,16%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu arGEN-X N.V.

mehr Nachrichten