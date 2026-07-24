arGEN-X Aktie
|817,00EUR
|2,20EUR
|0,27%
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
arGEN-X Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx auf "Buy" mit einem Kursziel von 900 Euro belassen. Mit den Zahlen zum zweiten Quartal sei das Biotech-Unternehmen nach einem trägeren ersten Jahresviertel zu alter Form zurückgekehrt, lobte Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
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Unternehmen:
arGEN-X N.V.
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
900,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
815,60 €
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Abst. Kursziel*:
10,35%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
817,00 €
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Abst. Kursziel aktuell:
10,16%
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Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
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KGV*:
-