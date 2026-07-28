arGEN-X Aktie
|775,20EUR
|-12,00EUR
|-1,52%
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
arGEN-X Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Argenx von 877 auf 986 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er lobe die verbindliche Vereinbarung zum Kauf des US-Unternehmens Forte Biosciences, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Transaktion trage dazu bei, das Konzentrationsrisiko im Portfolio des Biotechspezialisten zu senken. Der Experte blickt ähnlichen Deals bis in die 2030er Jahre hinein erfreut entgegen./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 15:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Outperform
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
986,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
783,00 €
|
Abst. Kursziel*:
25,93%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
775,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,19%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
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|14:40
|arGEN-X Outperform
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|27.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:40
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|27.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:40
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|27.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|784,00
|-0,41%
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|14:58
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|Jefferies & Company Inc.
|14:58
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:47
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:45
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|14:40
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|14:38
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|14:31
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|14:26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|14:23
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:19
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|14:10
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|14:05
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|14:01
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:58
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|13:50
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|13:33
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|13:22
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:17
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:15
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:13
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:47
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12:44
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:38
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12:26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:22
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:21
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:06
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:03
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:48
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:19
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|10:51
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:49
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10:47
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG