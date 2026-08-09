arGEN-X Aktie
|750,20EUR
|-8,00EUR
|-1,06%
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
arGEN-X Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Argenx auf "Neutral" belassen. Das in US-Dollar lautende Kursziel von 960 wurde ebenfalls bestätigt. Analystin Xian Deng lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die attraktive Investment-Story des Biotech-Konzerns, doch dafür müsse man sich noch etwas in Geduld üben. Die kommenden 18 Monate seien für Argenx entscheidend, da positive Studienergebnisse bei Myositis und Sjögren-Syndrom dazu führen könnten, dass der Spitzenumsatz von Vyvgart in den Bereich von 15 bis 20 Milliarden US-Dollar steige./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Neutral
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
762,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
750,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Xian Deng
|
KGV*:
-
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
Analysen zu arGEN-X N.V.
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|27.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|27.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|27.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|750,20
|-1,06%
Aktuelle Aktienanalysen
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|KSB Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research