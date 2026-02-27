arGEN-X Aktie

650,80EUR -31,00EUR -4,55%
arGEN-X für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

27.02.2026 09:27:30

arGEN-X Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx auf "Hold" mit einem Kursziel von 675 Euro belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Freitag vorliegenden ersten Reaktion auf endgültige Quartalszahlen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

arGEN-X N.V. Hold
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
675,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
661,60 € 		Abst. Kursziel*:
2,03%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
650,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,72%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu arGEN-X N.V.

