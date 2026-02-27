FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx auf "Hold" mit einem Kursziel von 675 Euro belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Freitag vorliegenden ersten Reaktion auf endgültige Quartalszahlen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET



