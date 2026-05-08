arGEN-X Aktie

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WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

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08.05.2026 12:44:03

arGEN-X Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 850 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Antikörperspezialist habe solide Ergebnisse erzielt, schrieb Xian Deng am Donnerstagabend nach dem Quartalsbericht. Die Forschungspipeline liege im Plan./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Neutral
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
670,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
671,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
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