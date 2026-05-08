arGEN-X Aktie
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WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
08.05.2026 12:44:03
arGEN-X Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 850 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Antikörperspezialist habe solide Ergebnisse erzielt, schrieb Xian Deng am Donnerstagabend nach dem Quartalsbericht. Die Forschungspipeline liege im Plan./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Neutral
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Unternehmen:
arGEN-X N.V.
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
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Rating update:
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