Knorr-Bremse Aktie
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WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Alles in allem erwarte er nach wie vor einen positiven Wendepunkt in diesem Jahr, was das Wachstum und die Margen des Bremssystemherstellers betreffe, schrieb Gael de-Bray in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die entsprechenden zwei Zielvorgaben für 2026 dürften vom Management bestätigt werden./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
97,25 €
|
Abst. Kursziel*:
18,25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
99,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,93%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
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