Knorr-Bremse Aktie

108,20EUR 1,90EUR 1,79%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

19.02.2026 08:08:21

Knorr-Bremse Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 94,70 Euro auf "Neutral" belassen. Der Bremsenhersteller habe einen soliden Jahresabschluss gehabt, schrieb Akash Gupta am Donnerstag. Die Zielsetzungen lägen im Erwartungsrahmen. Er rechnet daher nicht mit einem sich verändernden Analystenkonsens./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
94,70 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
105,40 € 		Abst. Kursziel*:
-10,15%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
108,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,48%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

