Knorr-Bremse Aktie
|108,20EUR
|1,90EUR
|1,79%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 94,70 Euro auf "Neutral" belassen. Der Bremsenhersteller habe einen soliden Jahresabschluss gehabt, schrieb Akash Gupta am Donnerstag. Die Zielsetzungen lägen im Erwartungsrahmen. Er rechnet daher nicht mit einem sich verändernden Analystenkonsens./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
94,70 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
105,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,15%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
108,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,48%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
