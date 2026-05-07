NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Knorr-Bremse nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. Der Bremsenspezialist habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Akash Gupta am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Umsatzschwäche sei durch bessere Margen ausgeglichen worden. Die ebenfalls etwas bessere Auftragsentwicklung sollte der Aktie ein wenig helfen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:42 / BST



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