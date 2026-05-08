Knorr-Bremse Aktie
|103,10EUR
|0,90EUR
|0,88%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Gael de-Bray lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie eine starke Ausweitung der Marge. Der Bremsenhersteller habe im ersten Quartal außerdem mit den Auftragseingängen leicht positiv überrascht. Den nächsten positiven Kurstreiber erwartet er Ende Juli mit dem nächsten Quartalsbericht. Er hält es dann für wahrscheinlich, dass das Management neue Margenziele für 2029 oder 2030 vorstellt./rob/tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
103,40 €
|
Abst. Kursziel*:
11,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
103,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,54%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
07.05.26
|Aktie im Plus: Knorr-Bremse hält Umsatz in Q1 nahezu konstant (Dow Jones)
|
07.05.26
|Schwacher Handel: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.05.26
|ROUNDUP: Knorr-Bremse verbessert Profitabilität weiter - Aktie legt weiter zu (dpa-AFX)
|
07.05.26
|Knorr-Bremse verbessert Profitabiliät dank Kostensenkungen (dpa-AFX)
|
07.05.26
|EQS-News: Guter Jahresauftakt für Knorr-Bremse mit hoher Nachfrage und deutlich höherer Profitabilität (EQS Group)
|
07.05.26
|EQS-News: Strong start to the year for Knorr-Bremse with high demand and a significantly higher profitability (EQS Group)
|
06.05.26
|Ausblick: Knorr-Bremse stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.05.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)