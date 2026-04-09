Knorr-Bremse Aktie
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WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse vor den Anfang Mai erwarteten Quartalszahlen von 99 auf 100 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Analyst Fabio Hölscher erwartet laut seinem Ausblick vom Donnerstag keine Überraschungen das erste Quartal betreffend. Der Auftragseingang des Bremssystem-Herstellers für Lkw und Schienenfahrzeuge sollte solide gewesen sein. Die Margen dürften sich im Jahresverlauf verbessern./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Hold
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
103,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,91%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
103,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,10%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
03.04.26
|MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Knorr-Bremse-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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27.03.26
|Knorr-Bremse-Aktie erhält nur vorübergehend Rückenwind von BofA-Empfehlung (dpa-AFX)
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20.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
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20.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der MDAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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20.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX mittags schwächer (finanzen.at)
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20.03.26
|MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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19.03.26
|Dividendenplus bei Knorr-Bremse - Aktie gibt nach (Dow Jones)
|
19.03.26
|Knorr-Bremse will wie erwartet mehr Dividende zahlen (dpa-AFX)
Analysen zu Knorr-Bremse
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