Knorr-Bremse Aktie

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WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

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07.05.2026 12:31:02

Knorr-Bremse Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Lucas Ferhani attestierte dem Bremsenhersteller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen ordentlichen Jahresauftakt. Die Auftragseingänge und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) hätten einen Tick über den Erwartungen gelegen. Stärker als erwartete Margen hätten verfehlte Erwartungen beim Umsatz ausgeglichen./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
117,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
104,30 € 		Abst. Kursziel*:
12,18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
102,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,59%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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