Knorr-Bremse Aktie
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WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Lucas Ferhani attestierte dem Bremsenhersteller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen ordentlichen Jahresauftakt. Die Auftragseingänge und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) hätten einen Tick über den Erwartungen gelegen. Stärker als erwartete Margen hätten verfehlte Erwartungen beim Umsatz ausgeglichen./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
117,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
104,30 €
|
Abst. Kursziel*:
12,18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
102,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,59%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
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