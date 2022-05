Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Palfinger nach der jüngsten Zahlenvorlage des Salzburger Hebevorrichtungsherstellers bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 32,50 Euro wurde von Analystin Charlotte Friedrichs unverändert beibehalten.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 1,62 statt zuvor 1,60 Euro für 2022, sowie 2,59 (nach 2,58) bzw. 3,20 (nach 3,18) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,53 Euro für 2022, sowie 0,85 bzw. 1,06 Euro für 2023 bzw. 2024.

Am Dienstagvormittag notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,27 Prozent bei 24,00 Euro.

