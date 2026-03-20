Die Analysten der Berenberg Bank haben das Kursziel für die Aktien des heimischen Kranherstellers Palfinger von 45,00 auf 42,00 Euro gesenkt. Der zuständige Analyst Lasse Stueben beließ allerdings die Kaufempfehlung "Buy" nach den jüngsten Viertquartalszahlen des Unternehmens.

"Wir gehen weiterhin davon aus, dass Palfinger in hohem Maße von staatlichen Infrastrukturausgaben profitieren wird, wobei weiteres Potenzial für eigene Maßnahmen zur Margenverbesserung besteht. Allerdings sind wir hinsichtlich des Margenanstiegs vorsichtiger geworden, da der Auftragseingang im vierten Quartal schwächer ausfiel als ursprünglich prognostiziert", schrieb Stueben.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 3,07 (statt zuvor 3,56) Euro für 2026 bzw. 3,71 (statt 4,15) Euro für 2027. Die Dividendenschätzungen je Titel liegen bei 1,01 Euro bzw. 1,22 Euro für 2026 bzw. 2027.

Die Palfinger-Titel notierten am Donnerstag zum Handelsschluss an der Wiener Börse bei 34,10 Euro. Palfinger wird ab 23. März erstmals seit 2010 wieder im heimischen Leitindex ATX aufscheinen.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

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ISIN AT0000758305 WEB http://www.palfinger.com

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