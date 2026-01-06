Palfinger Aktie
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der Palfinger von 50,0 auf 45,0 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "Buy" für die Titel des Kranherstellers wurde vom zuständigen Experten Lars Vom-Cleff aber bestätigt.
Die US-Zölle dürften eine weichere Erholung im Geschäftsjahr 2026 erzwingen, schrieb Vom-Cleff in der am 18. Dezember erstellten Studie. Die anhaltenden Belastungen durch die Section-232-Zölle würden sich in den USA dämpfend auf Nachfrage und Ertragskraft auswirken, weshalb die Profitabilitätsschätzungen gesenkt wurden.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten nun 2,83 Euro für 2025 sowie 3,14 bzw. 3,55 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzung für 2025 lautet auf 0,90 Euro, für die beiden Folgejahre sollen 1,00 respektive 1,10 Euro je Aktie ausgeschüttet werden.
Am Dienstagvormittag notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse bei 34,60 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa
ISIN AT0000758305 WEB http://www.palfinger.com
AFA0017 2026-01-06/11:53
Analysen zu Palfinger AG
